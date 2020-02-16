: Karaman-banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

16.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:37

Banka kredisi çıkarma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

KARAMAN polisinin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri banka kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkartabilecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da esnaf olan Orhan G., geçen ay sosyal medyada gördüğü 'Kredi notu düşük olanlara anında kredi, tüm bankalarla kredi problemini çözüyoruz' reklamını tıklayarak Çözüm Danışmanlık adı altında kurulan hayali firmayla irtibata geçti. Müşteri temsilcisi olduğunu belirten telefondaki kişi, bankaların kırmızı listesinde bulunan herkese kredi çıkartabileceğini söyleyerek, kayıt oluşturma bahanesiyle Orhan G.'den 100 lira ücret talep etti. 100 liranın ardından kendisine dosya açıldığını belirten telefondaki kişi, daha sonra işlemlerin başlatıldığını ve bankalardaki kırmızı listeden isminin artık silinebileceğini, bunun için de 10 dakika içerisinde 470 lira daha para yatırması gerektiğini söyledi. Toplamda 570 lira parayı yatıran Orhan G., tekrar aynı numarayı aradığında bir daha bu kişiye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Orhan G., polise giderek şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, şebekenin İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki paravan çağrı merkezini yerini tespit edip, fiziki takibe başladı.

10 gün boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sırasında farklı kentlerden 48 kişi bu şebekeden şikayetçi oldu. Yapılan delil tespitlerinin ardından operasyon yapıldı. Paravan çağrı merkezine geçen çarşamba günü yapılan operasyonda örgütün lideri olduğu öne sürülen İsa Koyuncu (38), Osman Bişar (31), çağrı merkezinde çalışan kadınların sorumlusu Çin uyruklu Alıfu A. (38), çağrı merkezinde bulunan Yasemin D. (19), Burcu Y. (23), Sümeyye Ç. (22) ve Özlem M. (23) gözaltına alındı.

İsa Koyuncu'nun 33'ü dolandırıcılık olmak üzere 37 suçtan, Osman Bişar'ın 13 dolandırıcılık suçundan, Alıfu A.'nın da 2 dolandırıcılık suçundan poliste kaydı olduğu belirlendi.

2 YILDIR DOLANDIRICILIK YAPIYORLARMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek 4 gün boyunca sorgulandı. Sorgularında suçlamaları kabul eden örgüt üyeleri 2 yıldır bu yolla dolandırıcılık yaptıklarını, çağrı merkezindeki tüm hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu ve dolandırılan kişilerin numaralarının bütün hatlardan engellendiğini itiraf etti. Paravan çağrı merkezinde çalışan 4 kadının ise üniversite öğrencisi olduğu ve günlük 100 lira karşılığında bu işi yaptıkları öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsa Koyuncu ve Osman Bişar, tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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