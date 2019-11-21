Karaman arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış
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Karaman arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamışKaraman'da dün gece otomobil içinde alkol aldığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nun (24) boğazını keserek öldüren Mustafa Niyazi M. (23) ve otomobili kullanan Sefa A. (23), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

21.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:55
Karaman arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

'da dün gece otomobil içinde alkol aldığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nun (24) boğazını keserek öldüren Mustafa Niyazi M. (23) ve otomobili kullanan Sefa A. (23), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan alkol testinde 1.55 promil alkollü olduğu saptanan Mustafa Niyazi M.'nin, Hasan Topuzoğlu'nu boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçakladığı belirlendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde, arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

BOĞAZINI KESİP, 6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Hastanedeki alkol muayenesinde 1.55 promil alkollü olduğu saptanan Mustafa Niyazi M.'nin, emniyetteki ifadesinde, alkolün etkisiyle Topuzoğlu ile birbirlerine küfür ettikleri, olayın da bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Hasan Topuzoğlu'nun yapılan otopsisinde, boğazı kesildikten sonra vücudunun 6 farklı yerinden daha bıçaklandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorguları tamamlanan Mustafa Niyazi M. ve Sefa A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karaman arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış
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