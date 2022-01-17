Karaman AK Parti İl teşkilatı üyelerinin ziyaretleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman AK Parti İl teşkilatı üyelerinin ziyaretleri

Karaman AK Parti İl teşkilatı üyelerinin ziyaretleri
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da AK Parti İl Teşkilatının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gönül ziyaretlerinin kentin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da AK Parti İl Teşkilatının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gönül ziyaretlerinin kentin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatının tüm kademelerinin Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda ev ev, kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanının selamlarını Karamanlılara ilettiklerini belirtti.

Herkesin oturduğu yerden slogan ürettiği bir dönemde AK Parti kadrolarının her zaman ki gibi sahada ve seçmeninin yanında olduğuna dikkat çeken Çağlayan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 8 Ocak günü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Karaman'a gelerek hemşerilerimize seslendi. Bizlere de durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam etmemiz talimatını verdi. AK neferler olarak binlerce hemşerimize ulaşmak için yine sahaya indik. Cumhuriyet, Hamidiye ve Mahmudiye Mahallelerinde ikamet etmekte olan 3 binin üzerinde vatandaşımızla bir araya gelerek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme projelerimizi anlatan broşürlerimizi onlarla paylaştık. Vatandaşlarımızın merak ettikleri sorularına ise cevap verdik. Bizler bu davaya gönül vermiş neferler olarak kar, kış, soğuk, sıcak demeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkes konuşacak, laf üretecek ama icraatı yine AK kadrolar yapacak."

Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması

Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Karaman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title