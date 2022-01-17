Karaman AK Parti İl teşkilatı üyelerinin ziyaretleri

KARAMAN (AA) - Karaman'da AK Parti İl Teşkilatının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gönül ziyaretlerinin kentin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatının tüm kademelerinin Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda ev ev, kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanının selamlarını Karamanlılara ilettiklerini belirtti.

Herkesin oturduğu yerden slogan ürettiği bir dönemde AK Parti kadrolarının her zaman ki gibi sahada ve seçmeninin yanında olduğuna dikkat çeken Çağlayan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 8 Ocak günü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Karaman'a gelerek hemşerilerimize seslendi. Bizlere de durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam etmemiz talimatını verdi. AK neferler olarak binlerce hemşerimize ulaşmak için yine sahaya indik. Cumhuriyet, Hamidiye ve Mahmudiye Mahallelerinde ikamet etmekte olan 3 binin üzerinde vatandaşımızla bir araya gelerek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme projelerimizi anlatan broşürlerimizi onlarla paylaştık. Vatandaşlarımızın merak ettikleri sorularına ise cevap verdik. Bizler bu davaya gönül vermiş neferler olarak kar, kış, soğuk, sıcak demeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkes konuşacak, laf üretecek ama icraatı yine AK kadrolar yapacak."