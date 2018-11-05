Karaman AK Parti'de Adaylık Başvuruları Başladı

AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, 31 Mart 2019'da tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için partilerine bugünden itibaren adaylık başvurularının başladığını duyurdu.

AK Parti Karaman İl Başkanı Er, adaylık sürecinin başlaması nedeniyle partisinin il teşkilatında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay, İl Kadın Kolları Başkanı İmiş Günenc, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Er, aday başvurularının başladığını söyleyerek, "16 yıldır iktidarda bulunmamızın temelleri çalışmalarımızla oluştu. Hizmetlerimizden dolayı AK Parti ilk kurulduğundan itibaren, hizmet anlayışını Türkiye'ye ve Uluslararası kamuoyuna tüm milletlere göstermiş oldu. 16 yılda, Türkiye Cumhuriyetinin 80 yılda olmayan hizmetlerini AK Parti iktidarı gerçekleştirdi. İçeride ve dışarıda birçok kesim boş durmadı. Buna parti kapatmalarıyla başladılar. 317 gibi çalışmalarıyla devam ettiler. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralıkla, 15 Temmuzla, bugünde ekonomik furyayla devam etmeye çalışıyorlar. Ama milletimiz ile kurduğumuz gönül bağı sayesinde biz bu saldırıların hepsini atlatıyoruz. Bugün yine ekonomik saldırıları atlatmanın eşiğindeyiz. Üretimle alakalı, istihdamla alakalı, ithalat, ihracat dengeleriyle alakalı birçok ARGE çalışması ve çalışmaların neticeleri alınmaya başlandı. Bugün baktığımızda döviz kurlarının geri geri düştüğünü görüyoruz. Yeniden bismillah diyor, belediye çalışmalarımızı tüm Türkiye'de olduğu gibi AK Parti Karaman'da da gördü. AK Parti belediyelerinin geldiği dönemlerden itibaren Karaman'da aldığı hizmetleri çok fazlasıyla aldı. Bunu en zayıf dönemlerimizle kıyasladığımızda kat ve kat büyük hizmetler ettik. Karamanlı kardeşlerimizin güvenlerine talibiz. Aday başvurularımız bugün başlıyor. Genel merkez çalışmaları boyutunda da teşkilat başkanları Karaman'a gelerek tur yaptılar. Belediye başkanımız ve teşkilatımız hakkında vatandaşlardan bilgiler aldılar, anketler yapıldı. Bu bilgiler derlenip toplanıp Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilecek. Biz Karaman'da herhangi bir sıkıntı çekeceğimize inanmıyorum. Milletimizle bütünleştik, büyük hizmetler edildi. Tabi bunlar yeterli değil daha büyüklerini yapacağız. Karaman ve ülkemiz için daha ne sağlayabiliriz derdindeyiz. Bununla dertlenen kadrolarız bizler. Rabbim yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

Toplantı sonunda İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Fatih Selek, yerel seçimler için seçim takvimini okudu. - KARAMAN