KARAMAN Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Karaman'da bir caminin bahçesinde yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaman'da lise öğrencisi Rabia Tıraşçı evinden dışarıya çöp dökmek için çıktığı sırada Bilali Habeşi Cami bahçesinde bulunan çam ağacının tepesinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Genç kızın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik hattı kabloları arasında kalan ağaçtaki kediyi kurtarmanın tehlikeli olduğunu tespit ederek, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, olay yerine gelerek mahallenin elektriğini kısa süreliğine kapattı.

İtfaiye ekipleri merdivenle yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. Yavru kedinin kurtarılma çalışmasını izleyen lise öğrencisi Rabia Tıraşçı ise bakkaldan almış olduğu sütü bir plastik bardağa boşaltarak kediye içirdi. Ardından kedi sokak arasında gözlerden uzaklaştı.

Tıraşçı, Bugün sabah çöp atmak için evden çıkmıştım. Bir kedi sesi fark ettim. Komşularımız dün geceden itibaren kedi sesini duyuyorlarmış; ama görememişler. İtfaiye 'ye haber verdik. Gelip kurtardılar. dedi.

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Kaynak: DHA