Karaman Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti
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Karaman Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti

Karaman Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

2021 Afet Eğitim Yılı çerçevesinde kurum ziyaretleri gerçekleştiren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret ederek, okullarda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2021 Afet Eğitim Yılı çerçevesinde kurum ziyaretleri gerçekleştiren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret ederek, okullarda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kurumlarla ortak çalışmaları devam ediyor.

Ziyarette İl Müdürü Çalışkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han iile okullarda yürütülen afet eğitimi faaliyetleri hakkında istişarelerde bulurken Şerife Han okullara dağıtılmak üzere Mehmet Çalışkan'a kitapçık ve broşür verdi.

Ziyaret, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Han'ın İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'a afet çantası hediye etmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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Karaman Afet ve Acil Durum İl Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti - Haberler
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