KARAMAN Adrenalin tutkunu, cipiyle kaledeki uçurumun kenarına çıktı

Adrenalin tutkunu, cipiyle kaledeki uçurumun kenarına çıktı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde oturan adrenalin tutkunu Halis Kalaycı, 1960 model cipiyle Firan Kalesi'ndeki 150 metrelik uçurumun kenarına çıktı. Kalaycı'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cipin uçurumun kenarındaki çekilen görüntüleri, sosyal medyada da ilgi gördü.

Taşeli Platosunda yer alan Ermenek kent merkezinde Karamanoğulları tarihinde önemli bir yeri olan Firan Kalesi bulunuyor. Bölge halkı kaleye çıkarak hem Toros Dağları'nın eşsiz güzelliğini hem de turkuaz rengindeki Ermenek Barajını izleme imkanı buluyor.

Ermenek Belediyesinde görevli 3 çocuk babası Halis Kayacı (51), 1960 model cipiyle, kaledeki uçurumun kenarına çıktı. Kaleye çıkan yolu kullanan Kalaycı, daha sonra zemini kaygan kayalık olan yolda uçurumun kenarına kadar ilerledi. Uçurumun kenarında aracını park eden Kalaycı, fotoğraf ve görüntü çektirmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşları da bu uçurumun kenarındaki video ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Görselliğiyle dikkat çeken bu paylaşım ilgi gördü.

Arkadaşlarıyla gezmeye gittikleri sırada uçurumun kenarına kadar ilerlediğini belirten Kalaycı, cip kullanmayı çocukluğundan itibaren sevdiğini, içindeki cip ve adrenalin tutkusu nedeniyle de uçurumun kenarına kadar gidip fotoğraf çektirdiğini söyledi. Bu fotoğraf ve videoların sosyal medyada ilgi gördüğünü ifade eden Kalaycı, uçurumun kenarına kadar ilerlemesinin doğru bir davranış olmadığını ve kimseye de tavsiye etmediğini kaydetti. O adrenalinin ardından da cipini, lüks ciplerle takas etmesi konusunda teklifler aldığını belirten Kalaycı, telifleri reddettiğini ve cipin bir arkadaşının hediyesi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA