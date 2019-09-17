Karaman Adliyesi çalışanları kan bağışında

17.09.2019 13:50

Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Karaman Adliyesi'nde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Kampanya kapsamında adliye binasında kan alma merkezi kuruldu.

Merkeze gelen Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve diğer adliye çalışanları kan verdi.



İşlek, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışının hayırlı olmasını diledi.



Bu ihtiyaca destek vermenin her vatandaşın görevi olduğunu ifade eden İşlek, bakanlığın bu çalışması çerçevesinde kan ve kök hücre bağışının gün boyu süreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA