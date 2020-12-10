Karaman'a Nükleer Tıp Laboratuvarı müjdesi
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Karaman'a Nükleer Tıp Laboratuvarı müjdesi

10.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:38
Karaman'a Nükleer Tıp Laboratuvarı müjdesi

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, ilde Nükleer Tıp Laboratuvarı inşaatının başladığını bildirdi.

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, ilde Nükleer Tıp Laboratuvarı inşaatının başladığını bildirdi.

Milletvekillerinin ortak açıklamasında, Karaman'da görülen vakaların nükleer tıp görüntüleme amacıyla 3. basamak hastanelere sevkini önlemek ve çevre il ve ilçelerin de ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için 2019 yılında fizibilite çalışmalarına başlanan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arsasına yapılacak Nükleer Tıp Laboratuvarı inşaatının proje ve arsa çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 9 milyon 169 bin lira bedelle 31 Ağustos tarihinde Karaman İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale sonrası yüklenici firma tarafından inşaat alanında ilk kazmanın vurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen ülkemizde üniversitelerde, büyük illerin devlet hastaneleri ile bazı özel merkezlerde hizmet veren nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon görüntülemesi yapılmaktadır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler; tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi ile tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedavisi de yapılabilmektedir. Yapım süresi sonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak Nükleer Tıp Laboratuvarının ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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