Trabzonspor, Bütün Futbolculara ve Teknik Ekibe Ceza Kesti
Trabzonspor Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında alınan 5-0'lık yenilgi sonrası kulüpteki masörlere bile para cezası kesti.
Trabzonspor Yönetimi, futbolculara verilen 100 bin liralık cezanın dışında teknik heyete, hatta masörlere bile ceza kesti.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın da 100 bin lira ceza vereceği belirtilirken, kazanılan primlerden pay alan isimlerin de kazançları oranında ödeme yapacakları ifade edildi.
BURAK YILMAZ KADRO DIŞI KALMIŞTI
Bordo-mavili kulüp, daha önce aldıkları kararla Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakmıştı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (8)
-
GEREĞİNİ YAPTI YÖNETİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Tıpkı şu an hükümetin yaptığı gibi hükümet trafık cezalarından para kazanmanın derdinde bunlarda teknık ekıbe kesdıgı cezlardan gelir beklıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kümeyeeeCevap Yaz Yayından KaldırFGFHFG: kümede beraber yer içeriz artıkYayından Kaldır
-
Ünal Karaman teknik direktöre paramı veriyosunuzkiCevap Yaz Yayından Kaldır