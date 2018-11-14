Trabzonspor, Bütün Futbolculara ve Teknik Ekibe Ceza Kesti

Trabzonspor Yönetimi, futbolculara verilen 100 bin liralık cezanın dışında teknik heyete, hatta masörlere bile ceza kesti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da 100 bin lira ceza vereceği belirtilirken, kazanılan primlerden pay alan isimlerin de kazançları oranında ödeme yapacakları ifade edildi.

BURAK YILMAZ KADRO DIŞI KALMIŞTI

Bordo-mavili kulüp, daha önce aldıkları kararla Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakmıştı.