Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor,
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Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor,

3 ilçede okullara ara verilen Karaman'da kar etkili oluyor,KARAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün için 3 ilçede okullar tatil edilmişti.

30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:44
Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor,

3 ilçede okullara ara verilen 'da kar etkili oluyor,

KARAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün için 3 ilçede okullar tatil edilmişti. Kentin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 3 ilçede 1 gün eğitime ara verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KARAMAN (DHA)

Kaynak: DHA

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: Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor,
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