Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor,
3 ilçede okullara ara verilen Karaman'da kar etkili oluyor,KARAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün için 3 ilçede okullar tatil edilmişti.
30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:44
3 ilçede okullara ara verilen Karaman'da kar etkili oluyor,
KARAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün için 3 ilçede okullar tatil edilmişti. Kentin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 3 ilçede 1 gün eğitime ara verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
KARAMAN (DHA)
Kaynak: DHA