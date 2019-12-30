: Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor,

30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:44

3 ilçede okullara ara verilen Karaman'da kar etkili oluyor,

KARAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün için 3 ilçede okullar tatil edilmişti. Kentin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 3 ilçede 1 gün eğitime ara verildi.

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KARAMAN (DHA)

Kaynak: DHA

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