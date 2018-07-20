Karaman'da, 19 Gündür Aranan Adamın Ormanlık Alanda Cesedi Bulundu

Karaman'da 19 gündür kayıp olarak aranan Hayati Canbulat (57), aralarındaki borç-alacak konusu nedeniyle inşaat işçisi Mehmet A.(34) tarafından kafasına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Canbulat'ın, Elmadağ köyündeki ormanlık alanda bulunan çürümeye yüz tutan cesedi otopsi için hastane morguna getirildi. Mehmet A., eşi ve yakınlarıyla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

NE OLDU?

Hayati Canbulat, geçen 1 Temmuz günü eve geri dönmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Canbulat'ın kullandığı cep telefonunun sinyalinin en son Elmadağ köyündeki baz istasyonun bulunduğu bölgede olduğu tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, Canbulat'ın arkadaşı Mehmet A.'nın da cep telefonunu sinyalinin de aynı bölgede görüldüğünü saptadı.

ORMANLIK ALANDA KAFASINA TAŞLA VURUP, BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Çalışmasını Mehmet A. üzerinde yoğunlaştıran polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Mehmet A., yapılan sorgulamada Hayati Canbulat ile aralarında borç- alacak melesi bulunduğu ve çıkan tartışma sonucu birlikte gittikleri Elmadağ köyündeki ormanlık alanda kafasına taşla vurup, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet A. ile birlikte olaya karıştığı ileri sürülen eşi ve 3 yakını da gözaltına alındı.

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTAN CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Polis, Mehmet A.'nın itirafı sonucu dün akşam saatlerinde 19 gündür kayıp olarak aranan Canbulat'ın çürümeye yüz tutan cesedini ormanlık alanda buldu. Canbulat'ın cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna getirildi. Soruşturma sürüyor.