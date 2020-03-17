KARAMAN 11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı 11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladıKARAMAN'da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartıştığı kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacağından bıçakladı.

11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı

KARAMAN'da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartıştığı kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacağından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, N.R.E. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gazi Dükkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi. N.R.E., internette oyun oynadığı kuzeni M.Z.E.'yi aralarında çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.R.E. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA