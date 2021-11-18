Karaloğlu: "Coğrafi işaretli ürünleri ticarileştirelim"

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu önceki gün açılışını yaptığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nı ziyaret etti.

Vali Karaloğlu ziyaret sırasında stantları tek tek gezerek Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çalışanlarla sohbet etti.

Karaloğlu daha sonra Yenişehir Halk Eğitim Merkezi usta öğrencileri tarafından gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Çalıştayda, coğrafi ürün işareti olan Diyarbakır Dalak Dolması'nın tanıtımı yapıldı.

Karaloğlu yaptığı açıklamada insanlığın lezzet serüvenin başladığı toprakların Diyarbakır, Mezopotamya olduğunu söyledi.

Mezopotamya'nın gastronomisinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Karaloğlu şöyle konuştu:

"Şu an da 24 yemeğimiz coğrafi işaret aldı. Yaklaşık 40 tane listede patent grubunda bekliyor. Onlarla beraber 60'ın üzerinde coğrafi işareti olan yemeğimiz olacak. Bu büyük bir zenginlik. İnşallah Diyarbakır mutfağını, gastronomisini sahiplenebiliriz, ticarileştirebiliriz. Coğrafi işaret almak marifet değil. Bu ürünleri ticarileştirmemiz lazım. Diyarbakır'a gelenler sadece ciğeri, kadayıfı değil bu coğrafi işaret listesindeki yemekleri de restoranlarımızda, işletmelerimizde aramalı bulmalı. Buradan Diyarbakır'daki bütün işletmelere bizim ev ödevimiz olsun. Coğrafi işaretli ürünleri restoranlarımızda, işletmelerimizde bulunduralım, bunları ticarileştirelim. "

55 ilin yöresel lezzetlerinin sergilendiği Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı 21 Kasıma kadar ziyaretçilere açık olacak.

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