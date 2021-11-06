Karaloğlu ailesinden yetim ailelerine ziyaret

BAĞLAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" mottosuyla kentte de hayata geçirdikleri proje kapsamında merkez Bağlar ilçesinde yaşayan iki aileyi ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu tarafından daha önce Van, Bursa, Antalya'da ve son olarak da Diyarbakır'da uygulanan yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflendiği proje kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

İlk olarak 2014'te eşini kaybeden 3 çocuk annesini ziyaret eden Karaloğlu ailesi, anneden ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra çocuklarla oyun oynadı ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Karaloğlu ailesinin sonraki ziyareti ise eşini 2019'da kaybeden 3 çocuk annesine oldu. Burada da anne ve çocuklarla uzun uzun sohbet eden Karaloğlu ailesi ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

"Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020'de yapılan toplantı ile çalışmalarına başlanan proje, birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor.

Projede, yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

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