Karaloğlu ailesi gönülleri sıcak tutmaya devam ediyor

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Yenişehir ilçesindeki iki yetim aileyi ziyaret etti.

Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklara ayrı bir önem veren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Yetim Biriminin kentte ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında yetim aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

İlk olarak 4 yetim çocuklu aileyi ziyaret eden Karaloğlu ailesi, anneden ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Karaloğlu ailesi, yetim ve öksüz çocukların her daim yanında olacaklarına vurgu yaptı. Ardından 2 yetim çocuklu aileye misafir olan Karaloğlu ailesi, burada annenin sorun ve taleplerini dinleyerek çeşitli hediyeler verdiği çocukların sevinçlerine ortak oldu. Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada "Yetim çocuklarımızın gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz. Yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması, yetimlerimize uzatacağımız elin sıcaklığında gizli" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR