Karalar, "Yüreğir'e var da bize yok mu?"
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Karalar, "Yüreğir'e var da bize yok mu?"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Başkan Zeydan Karalar, belediye gelirlerinin kamuya tahsisine ait komisyon raporu görüşülürken, aynı konunun Yüreğir Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildiğini hatırlatarak, büyükşehirde de ittifakla kabul edilmesini istedi.

Karalar,
12.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:40

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Başkan Zeydan Karalar, belediye gelirlerinin kamuya tahsisine ait komisyon raporu görüşülürken, aynı konunun Yüreğir Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildiğini hatırlatarak, büyükşehirde de ittifakla kabul edilmesini istedi. Meclis, komisyondan geldiği gibi oy çokluğuyla kabul edince, Başkan Karalar, "Yüreğir'e var da bize yok mu?" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Zeydan Karalar, katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste Başkan Karalar direkt gündemlere geçti.

Gündemin 37. Maddesinde belediye gelirlerinin kamuya tahsisine ait komisyon raporu oylanmadan önce, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, aykırı teklifte bulundu. Bununla ilgili Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Vedat Gündoğan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan birer konuşma yaptı.

Başkan Zeydan Karalar ise, "Her gün hacizle ilgili sıkıntıları biz yaşıyoruz. Olağanüstü haciz baskısıyla alacak baskısıyla günü geçiriyoruz. Şimdi aynı madde Yüreğir'de de geçti. Yüreğir'de geçtiği şekliyle aynı şekilde ne eksik olsun ne fazla aynı şekilde burada da geçmesini istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü ve Komisyon Başkanı Vedat Gündoğan, komisyonda teklifin detaylı bir şekilde görüşülüp karar alındığını belirterek, ilçe belediyesi kanunu ile büyükşehir belediyesi kanununun farklı olduğunu söyledi. İlçe belediyesinin almış olduğu kararı yeni bir teklif gibi meclise getirilmesinin ne kadar doğru olduğunu bilmediğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar söze girerek, "Neresi yanlış?" diye sordu. Gündoğan devamla, "Bu teklifi siz komisyona havale ederken getirmiş olsaydınız, bunu komisyonda görüşür değerlendirmiş olurduk" dedi. "Kaldı ki biz reddetmiyoruz" diyen Gündoğan," Kamuoyunda şu şekilde bir algı oluşturulmasını da doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Gündoğan, "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsisi edilen vergi, resim, harç gelirlerinin haczedilemez hükmüne bağlayarak kabul ediyoruz. O nedenle biz bu hakları koruyoruz. Bunu komisyon raporunda açık olarak belirtiyoruz zaten. Bu nedenle belediyemizi zor durumda bırakacak bir şey söz konusu değildir. Zaten buraya hacze gelenler de bunu dikkate alması gerekiyor. Biz kanunun emrettiği şekilde gereğini yaptık" dedi.

Daha sonra oylamaya geçildi. Cumhur İttifakı komisyondan geldiği şekliyle kabul edince Başkan Zeydan Karalar, "Yüreğir'e var da bize yok mu?" dedi.

Diğer gündem maddelerine devam edildi. 12 maddeden komisyon raporları oy birliğiyle kabul edilirken, tekliflerde ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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