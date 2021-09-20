Karalar, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet etti - Haberler
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Karalar, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karalar, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet etti

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, dünyanın her yerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gündeme getirilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, dünyanın her yerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gündeme getirilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Başkan Zeydan Karalar vatandaşları bisiklete binmeye davet etti.

Başkan Karalar, Spor Park'ında bisiklet parkurunun açılışını yaparak gençlerle birlikte bisiklet sürdü. Güvenli bisiklet sürüş eğitimi verilmek üzere hayata geçirilen bisiklet parkurunun açılışını Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleştiren Karalar, bisiklet kullanımının insan sağlığı ve temiz dünya üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Vatandaşları daha yaşanır ve sağlıklı bir dünya için bisiklete binmeye davet eden Başkan Karalar bisikletle geldiği belediye binası önünde şunları söyledi:

"Bugün haftanın ilk günü, işe bisikletle gitme kampanyası başlattık. Şimdi diyeceksiniz, 'Zeydan Karalar sen evinden işe bisikletle mi gidiyorsun?' Hayır, bağlantı yolları olmadığı ve uzak olduğu için bunu yapamıyorum. Yakın yerdeki ve güzergahlarında bisiklet yolu olan kardeşlerimiz işe, alışverişe bisikletle gidebilir. Dolayısıyla hem spor yapmış ve sağlıklarını korumuş olacaklar, hem de araç içlerinde pandemiyle ilgili oluşabilecek riskleri azaltacaklar. Ayrıca bisiklet kullanımı, araç trafiği yoğunluğunu kısmen azaltabilir. Sera gazı üreten araçları ne kadar az kullanırsak, doğayı da küresel ısınmaya karşı o kadar korumuş oluruz. Herkesi imkanı ölçüsünde, bisiklet yolu güzergahını kullanabilecekler başta olmak üzere evden işe bisikletle gitmeye davet ediyorum."

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımında bisiklet kullanımını arttırmak için yeni bisiklet yolları yapımını da sürdürüyor. Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Spor Park'ta hayata geçirilen 560 metre karelik bisiklet parkurunda çocukların trafikten uzak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda bisiklet kullanmayı öğrenmeleri ve uygun donanımla da trafik bilinçlerinin gelişmesi amaçlanıyor. - ADANA

Karalar, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet etti

Karalar, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet etti

Karalar, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet etti

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