Karalar: "Türkiye'de örnek alınan işlere imza attık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yönetim anlayışlarındaki farklılığın iyi algılanması gerektiğini, milletin parasını iyi kullanan, iyi iş yapan, milleti düşünen yöneticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yönetim anlayışlarındaki farklılığın iyi algılanması gerektiğini, milletin parasını iyi kullanan, iyi iş yapan, milleti düşünen yöneticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, kent içi toplu taşımada faaliyet gösteren taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Salgın döneminde çok zor koşullarda hizmet vermelerine rağmen, toplu taşıma esnafının yanında olduklarını ve desteklediklerini belirten Karalar, bu konuda Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi. Karalar, "Taksicilerimize ayda bir depo almak üzere, 2 ayda 2 depo yakıt desteğinde bulunduk. Minibüsçülerimize günde 10 litre, özel halk otobüsçülerimize de günde 15 litre olmak üzere, iki ay boyunca yakıt desteği verdik. İlçelerden Adana'ya çalışan toplu taşıma esnafımıza da yaptıkları kilometreye göre yakıt desteği sağladık. Daha fazlasını gerçekleştirmek isterdik ama belediyemizin maddi durumu bu kadarına izin verdi" dedi.

"Toplu taşıma esnafı disiplinli olmalı"

Şoförlerin telkin edilmesi ve eğitilmesiyle, halkın zaman zaman şikayetçi olduğu sorunların çözülebileceğini kaydeden Başkan Karalar, bunun için salgının hız kesmesinin ardından toplanılacağını duyurdu. Yolları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini anlatan ve bunun toplu taşıma esnafı için önemini bildiklerini kaydeden Karalar, Adana'yı daha düzenli ve estetik bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını, bunun için toplu taşıma esnafının da disiplinli olması gerektiğini bildirdi. Ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesinin mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, yönetim anlayışlarındaki farklılığın, Adana'ya hizmet edebilmelerini sağladığını belirtti. Karalar, "Bizim yönetim anlayışımız, hangi şartlarda olursak olalım halkımıza hizmet etmek üzerine kurulmuştur. Hizmet ederken de halkın parasını en iyi şekilde kullanıp, hizmetleri en uygun maliyetle ortaya çıkarıyoruz. Vatandaşlarımız vatanını, milletini düşünen, milletin parasını iyi kullanan, iyi işler yapan yöneticileri desteklesinler istiyoruz. Ancak bu bilinç şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınmasını sağlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı