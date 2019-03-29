Karalar: "Seçim Barış İçinde Gerçekleşsin"

Seyhan Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, "Seçimlerin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bir demokrasi yarışı şeklinde geçmesini dilerim" dedi.

Karalar, yaptığı açıklamada, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm yurttaşların sandıklara giderek oy vermelerini istedi.

Seçim çalışmaları döneminde başta afiş ve pankartlarının kesilmesi olmak üzere bazı nahoş olayların yaşandığı, buna rağmen tüm ekip arkadaşlarına sürekli sağduyu çağrısında bulunduğunu belirten Karalar, "Adaylığımız kesinleştiği günden itibaren hiç bir adaya düşmanca ve hasmane bakmadık. Çünkü tüm adaylar bizim kardeşimizdir. Hepimizin ortak amacı hizmettir. Burada önemli olan hizmeti kimin daha iyi yapacağına halkın karar verecek olmasıdır. Yoğun bir tempoyla çalıştığımız dönemde sürekli olarak afişlerimiz kesildi, seçim araçlarımıza saldırılıp camları kırıldı. Biz ne Adana'da ne de ülkemizin herhangi bir başka yerinde kavga istemiyoruz ve kavgadan yana olmadık. Bu tür üzücü olaylara rağmen arkadaşlarımıza sürekli olumsuz davranışlar göstermemeleri konusunda uyarıda bulunduk. Biz kavga değil hizmet için yarışıyoruz. Pazar günü sandığa giden yurttaşlarımızın da bir demokrasi şöleni şeklinde kardeşçe sandığa gidip, hangi siyasi görüşten olursa olsun kendilerine en iyi hizmeti verecek adaya oylarını kullanmaları tek dileğim. Bu ülkede kavganın çıkmasını isteyen provokatörlerin oyunlarına hiç bir vatandaşımız gelmesin."

Seyhan Belediye Başkanlığında tüm olumsuzluklara rağmen başarılı 5 yıllık bir hizmet dönemi geçirdiklerine inandığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

Seyhan'da başlattıkları değişim ve dönüşümün halk tarafından taktir gördüğünü ifade eden Karalar, "İlçe belediye başkanı olarak sınırlarımız dışındaki bir çok köy ve ilçeye de hizmetlerimiz oldu. Halkımız Seyhan'da başlattığımız hizmet atağının tüm Adana geneline yayılmasını istediği için bizde aday olduk. Partili partisiz toplumun büyük kesiminden bu konuda destek aldık. Zeydan Karalar olarak bugüne kadar yapamayacağım hiç bir sözü vermedim, verdiğim her sözü de yaptım. Adana her konuda hamle yapıp yeniden o parlak günlerine dönmesi lazım. Adana'yı yeniden mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek istiyoruz. 3 aydır alanlarda projelerimizi halkımıza anlattık. Hepsini tek bir başlık altında toplamak gerekirse, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında mutlu, huzurlu, kardeşçe bir yaşamın sürdüğü Adana için halkımızın oylarına talibiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA