Karalar: "Mezbahayı Osb'deki Yeni Yerine Taşıyacağız"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, babası ile amcasının yıllarca çalıştığı mezbahayı ziyaret ederek işçi ve besicilerle buluştu. Karalar, mezbahayı Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyacaklarını söyledi,

Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'de bulunan mezbahayı CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ile birlikte ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar duygulu anlar yaşadı. Mezbahada çalışan işçiler ve kesim için bulunan kasap ve besicilerle sohbet eden Başkan Karalar, "Babamla amcam burada çalıştı. Çocukken yıllarca setin üzerinden onlara sefer tasında yemek taşıdım. Ne hissettiğinizi, sorunlarınızı en iyi ben bilirim" dedi.

Şehrin merkezinde kalan mezbahanın artık şehir dışına taşınma zamanının geldiğini ve geçtiğini ifade eden Başkan Karalar, "Bu konuda çalışmalar başlamış ama tamamlanamamış. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda çalışmaları hızlandıracağız ve mezbahayı OSB'deki yeni yerine taşıyacağız. Tabiki burası taşınınca ahırların da taşınması gerekecek. Zaten uygun bir ortam değil. Ahırlar için de OSB'ye yakın bir bölgede sizlere ahırlar için yer tahsis edeceğiz" diye konuştu.

Seyhan'da başlattıkları değişim ve gelişimin tüm Adana'ya yayılması için çalışmalar gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Karalar, hizmette hiç bir zaman siyasi ayrımcılık yapmadıklarını ve bundan sonra da yapmayacaklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA