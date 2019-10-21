Karalar: "Kasım ayında suya yüzde 20'lik indirim yapacağız"

21.10.2019 16:24

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşa söz verdiği su indirimini gerçekleştireceklerini belirterek, "Kasım ayında suya yaklaşık yüzde 20'lik indirim yapacağız" dedi.



Başkan Karalar, Adana'da faaliyet gösteren muhtarların tamamına, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yemek verdi. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Başkan Karalar, muhtarlardan gelen her isteğin ve yönlendirmenin kendilerine yol gösterdiğini belirtti.



Bütün aramalara dönmeye zamanın yetmediğini, bu nedenle böyle bir yöntemin daha verimli olacağını kaydeden Karalar, ASKİ ve belediyenin mali tablosuyla ilgili de bilgi aktardı. Başkan Karalar, tasarruf politikasının ve yönetim anlayışının değişmesinin ardından belediyenin hizmet edebilir konuma doğru ilerlediğini söyledi.



Belediyeler istihdam kaynağı olarak görülüyor



Türkiye genelinde belediyelerin istihdam kaynağı olarak görüldüğünü ve bunun değişmesi gerektiğini anlatan Başkan Zeydan Karalar, belediyelerin kentleri daha yaşanabilir hale getirmek için var olduğunu, rutin olarak yapılması gereken hizmetler bulunduğunu belirtti.



Adana Büyükşehir Belediyesinde, göreve başladıklarında gelirin yüzde 68'inin çalışan giderine harcandığını gördüklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şu anda bu oranın yüzde 62 olduğunu ve hizmet edebilir hale gelmek için yüzde 50'nin altına çekeceklerini vurguladı.



Verdiğimiz sözleri tutuyoruz



2019 yılında Adana'nın üçte birinde sağlıklı su bulunmamasının ve merkez ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon, altyapı sorunu yaşanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Karalar, "Mali yönden sorunlarımıza rağmen vatandaşımıza söz verdiğimiz su indirimini gerçekleştireceğiz. Ülkede elektriğin ve bir çok ürünün fiyatı artarken biz kasım ayında suya yaklaşık yüzde 20'lik indirim yapacağız. Çünkü vatandaşımıza söz verdik" dedi.



Bütün olumsuzluklara rağmen yol, su, altyapı ve diğer projelerle ilgili önemli işlere imza atıldığını ve atılmaya devam edileceğini ifade eden Karalar, 6-7 yıl dayanacak sağlam yollar inşa edeceklerini ve genişliği 15 metreden fazla olan yolları, Büyükşehir-ilçe ayrımına gitmeden kendilerinin yapacağını açıkladı.



Adana'nın tamamının belediye başkanı olduklarını ve her noktadan hizmet talebi geldiğini aktaran Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ben dinlenen, eğlenen bir belediye başkanı değilim. Seyahati bile Adana'nın yararınaysa yaparım. Zaten Adana dünyanın en güzel şehri, insanları da dünyanın en güzel insanları. Başka yere gitmeye gerek yok." - ADANA

Kaynak: İHA