Karalar, Karataş için seferberlik başlattı

13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:46

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'ta su isale hattının temelinin atılmasının ardından, yarım asırdır yapılması beklenen arıtma tesisinin inşaası için de düğmeye basıldığını söyledi.



Başkan Karalar, CHP Karataş İlçe Kongresi'ne katıldı. Karataş'la ilgili yerel seçimlerin de muhasebesini yapan Karalar, 2024 yerel seçimlerinde Karataş'ın yeniden kazanılacağından emin olduğunu belirtti.



Karataş'a yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili de bilgi aktaran Başkan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz, 2011'den bu yana uğraşılan, 94 km'lik su isale hattının temelini atmak bana nasip oldu. Karataş'ın arıtması yarım asırdır konuşulur. İnşallah onu yapmak da bana nasip olacak. Arıtma tesisiyle ilgili İller Bankası ihale kararını aldı. Yüzde 50'si SUKAP kapsamında gerçekleşecek bir proje. Yarısını ASKİ ödeyecek, yarısı kredi yoluyla karşılanacak. Arıtma tesisinin koku yapmaması için membran sistemi kullanılacak. Yaklaşık 200 bin kişiye hizmet edecek bir arıtma olacak. 30-40 sene sonrasını düşünerek yapıyoruz tesisi. Zaten yolları da öyle yapacağız. Öyle 3-5 yıl sonra çöken, çürüyen yol, tesis istemiyoruz. Su isale hattı ve arıtma tesisi Karataş'ın olmazsa olmazı.



Size yazın bir damla Çatalan suyu gelmiyordu. Bu kardeşiniz yazın da kışın da Çatalan suyunu içmenizi sağlayacak. Kanserojen etkisi olan bütün asbestli borularınızı değiştiriyorum" dedi.



"Turizm bölgesi olmaktan çıkarıldı"



Karataş ilçesinin turizm bölgesi olmaktan çıkarıldığını söyleyen Karalar, şöyle devam etti:



"Adana'nın deniz kenarında çok güzel iki sahil ilçesi var ama Karataş'ı turizm bölgesi olmaktan çıkardılar. Adana'ya 50 km mesafede Magarsus gibi 2500 yıllık bir tarihi eseri olan ilçe Karataş. Avrupa'da olsa böyle bir tarihi esere paha biçilmez, turist kaynar. Bizim burada çürümeye terk edilmiş. Ben Seyhan belediye başkanıyken oranın kazısına destek olmak için meclisten karar çıkarttım fakat engellendi. Oysa bu bizim zenginliğimiz. Maalesef engellendi. Lüksemburgluların, Danimarkalıların çok güzel, sağlıklı sahil olarak gördükleri bu güzelim Karataş'ı turizm bölgesi olmaktan çıkardılar. Böyle bir şey olmamalı. Birlikte olacağız ve Karataş'ı tekrar turizm bölgesi yapma noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."



"Bilim dünyasından destek alıyoruz"



Karataş'ın cazibesini ortaya çıkarmak için bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:



"İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, dünyanın birçok yerinde sahil düzenlemesi yapan bilim insanlarını Karataş'a getirdim ve inceleme yaptılar. Bu sahile bir dokunmamız gerektiğini söyledim. Çok kısa sürede çok büyük projeler yapamayacağımızı ama bu görüntüyü değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Londra'da oturan, Venedik'in, Ren Nehri'nin sahil ve kenar düzenlemelerini yapan çok ünlü bir mimarı da Karataş'a getirdim ve inceleme yapmasını sağlıyorum. Seyhan Nehri'nin kenarında da incelemelerde bulunuyor. Çok büyük zenginliğimiz olduğunu ve kullanamadığımızı söylüyor.



Doğru söylüyor ama bu zenginliklerimizin kullanılmasını sağlayacak yönetim anlayışı daha önce yoktu. Biz Adana'yı büyük bir aşkla seviyoruz ve işimiz gücümüz Adana Adana ve Adanalılara büyük bir aşkla hizmet etmek istiyoruz. Adana'yı değiştirmek, dönüştürmek ve güzelleştirmek istiyoruz."



Başkan Zeydan Karalar, Karataş ve köylerinde yapımı süren ve yapılacak çok sayıda yolla ilgili bilgi verdi ve hepsi tamamlandıktan sonra Karataş-Yumurtalık sahil yolunun da bitirileceğini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA