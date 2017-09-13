Karalar: "Hizmet Götürürken Mutlaka Muhtarlardan Görüş Alıyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin planlamasını muhtarlar ile birlikte yaptıklarını söyledi.



Başkan Karalar, ilçede bulunan 96 mahalleden 10 ve 15'erli gruplar halinde yaptığı toplantılarda muhtarların mahalle ile ilgili olan eksiklikler yapılan hizmetler ve yapılması gerekenleri görüşüyor.



İlçenin çok büyük olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, sorunları sahada çözmenin yanında sorunları en iyi bilen muhtarlarla sorunu tartıştıklarını, yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin planlamasını birlikte yaptıklarını söyledi. Başkan Karalar, "Biz belediyeyi yönetirken, vatandaşa hizmet götürürken mutlaka ve mutlaka muhtarlardan görüş alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki muhtarlar mahallenin sorunlarını en iyi bilen kişilerdir. Mahallelerde halk toplantısı düzenleyip sorunları çözüyoruz ama onun yanında her hafta belli mahalle muhtarlarının toplantıya çağırıp sorunları ilk yetkili ağız olan muhtardan dinliyoruz. Muhtarlarımız bu uygulamadan son derece memnun. Çünkü toplantılarımız gayet verimli geçiyor" diye konuştu. - ADANA