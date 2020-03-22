Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım"
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel

Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koron virüsle mücadele kapsamında gece gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına katıldı, denetleme yaptı.

22.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:03
Karalar'dan Adanalılara uyarı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koron virüsle mücadele kapsamında gece gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına katıldı, denetleme yaptı. Karalar, Adanalı delikanlılığının koran virüse karşı yapılmamasını istedi.

İstasyon Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ve çeşitli bölgelerde yapılan dezenfeksiyon, temizlik çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Adanalılardan kurallara uymalarını istedi ve zorunlu hallerin haricinde dışarıya çıkılmamasının önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Adanalı delikanlılığının koran virüse karşı yapılmamasını istedi. Karalar, "Korona virüs salgınıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığında, Çukurova Üniversitemizden değerli bilim insanlarını davet edip bilgilendirmeye yönelik toplantı yapılmasını sağladık. Valiliğimizle birlikte billboardlara ve çeşitli noktalara, halkımızın virüsten nasıl korunacağına dair bilgilerin yer aldığı afişlerimizi astık. Tabii bu mücadelede en önemli nokta ve en etkili yöntem insanın kendisini koruması, kurallara uyması ve toplum sağlığını ön plana alarak yaşaması. Vatandaşlarımızın mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmaması, çıktığında da diğer insanlarla yakın temas kurmaması, öpüşmemesi, tokalaşmaması, kalabalık yerlerde bulunmaması, hapşırıp öksürürken dikkat etmesi gerekiyor. Mecbur kalıp çıkanların da eve gittiğinde giysilerini ve kendisini iyice dezenfekte etmesi önemli. Tıp insanlarımız, yetkililerimiz bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi zaten her platformda yapıyor" dedi.

Korona virüse karşı seferberlik

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, adeta seferberlik başlattıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "Görüldüğü gibi Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, esnaf, çocuk parkları, parklar, müzeler, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar gibi, akla gelebilecek her noktayı temizliyor, dezenfekte ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızı da topladım ve bu işin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini, mücadeleyi topyekun, birlikte yapmamız gerektiğini konuştuk. İşi bölüştük. Şimdi dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte edilmeyen yer kalmaması ve bunun tekrar tekrar yapılması için çalışmalarımız, iş birliğimiz sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, Korona virüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdık ve dağıtımı sürüyor. Adana'nın 100 muhtelif noktasına dezenfektan standı koyduk. Belediye otobüslerimize de 250 adet dezenfektan koyduk. Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması için de bir karar aldık. İnsanlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çok önemli" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadeleyi büyük özveriyle yaptığını belirten Başkan Karalar, sağlık çalışanlarına belediye otobüslerinin ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Karalar, "Korona virüsle savaşta en önemli gücümüz olan sağlık çalışanlarımızın belediye otobüsleri ve metro ulaşımlarını ücretsiz hale getirdik. Parkomatların bulunduğu yerlerde araçlarını park ederken de ücret ödemeyecekler. Sağlık çalışanlarımızın tamamını yürekten kutluyorum. Korkusuzca, cansiperane çalışıyorlar" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"Valimizin liderliğinde, kent dinamiklerinin tamamıyla müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu salgından olabildiğince az etkilenip, ucuz atlatacağız. Hijyen, temizlik, kurallara uymak, yakın temas kurmamak, tabii ki mümkün mertebe evlerden dışarı çıkmamak çok önemli. Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal. Korona virüsle ilgili konularda Adana delikanlılığı yapma." - ADANA

Kaynak: İHA

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