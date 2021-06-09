Karalar: "Ceyhan'a çok önem veriyoruz"
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Karalar: "Ceyhan'a çok önem veriyoruz"

Karalar: 'Ceyhan'a çok önem veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesinde asfalt çalışmalarını inceledi, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesinde asfalt çalışmalarını inceledi, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'le birlikte Hamide ve Pamukeli caddelerinde incelemelerde bulunan, vatandaşla bir araya gelen Başkan Karalar, "Ceyhan'a çok önem veriyoruz. Başkan da bizi sık sık eksiklerin giderilmesi, yolların yapılması ile ilgili arıyor zaten. Ceyhan'da yapacağımız işleri ihaleye çıkmamızın ardından, ilgili kurumun onayından sonra harekete geçebiliyoruz. Her şey yolunda giderse, su isale hattı çalışmamızdan dolayı kazdığımız yerleri eylül ayında bitirmiş olacağız. Yeni açacağımız bulvar ve yollar için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Hamide Caddesi üzerinde yamalama çalışmalarının tamamlamasının ardından ekipler 500 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki Rıfat Çetinsoy Caddesi'nde çalışmalarına devam edecek. 1000 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Pamukeli Caddesi'nde freze çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 1200 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Oktar Cirit Caddesi'nde de parke taşının kaldırılmasının ardından Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama işlemine geçecek. - ADANA

Karalar: 'Ceyhan'a çok önem veriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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