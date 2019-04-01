Karalar: " 'Büyükşehir Belediye Başkanı Olursam Az Buz Değil 10 Puandan Fazla Fark Olur' Demiştim"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan Karalar, işçiyi ezmeyen, işçiye maaşını zamanında veren ve yolunu yapan bir belediyenin geldiğini bildirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zeydan Karalar'ı destekleyen vatandaşlar ellerine Türk bayrağı alarak Seyhan Belediyesi önünde toplanıp meşaleler yakıp sloganlar attı.

Kendisini bekleyen kalabalığı beraberindeki adaylar, milletvekilleri ve ailesi ile selamlayan Karalar, "En büyük mutluluk Adanayı mutlu etmektir. Ben size bir söz vermiştim ve demiştim ki 'büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur' demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan farkın sonra kapanacak olması mümkün değil" diye konuştu.

Adana'ya hizmet edecek bir anlayışın geldiğini ifade eden Karalar, "İşçiyi ezmeyen, işçiye maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini düşününce işimiz o kadar kolay değil. Bizim 5 yıldır yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bizim yönetme biçimimizin çok farklı olduğunu ve onların bizlerle yarışamayacağını biliyorsunuz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA