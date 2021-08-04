Karalar: "Bu necip milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin bir çok şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle çok kötü günlerden geçildiğini, insanın, doğanın, ormanların ve canlıların gördüğü zarar nedeniyle büyük acılar yaşandığını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin bir çok şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle çok kötü günlerden geçildiğini, insanın, doğanın, ormanların ve canlıların gördüğü zarar nedeniyle büyük acılar yaşandığını belirtti.

TÜYAP Fuar Alanı'nda, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden ve halktan gelen yardımların toplandığı noktada açıklama yapan ve Adana'daki yangında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda ve çeşitli malzeme yardımında bulunanlara teşekkür eden Başkan Karalar, "Ülkemizin birçok noktasından gelen yardımları teslim alıyoruz ve kaydediyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun şekilde yardım ulaştırıyor. İzmir, Ankara, Tekirdağ, Eskişehir, Çankaya belediyelerinden beyaz eşya, gıda- hayvan yemi, yatak ve çeşitli malzemeler geldi. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik malzemeler elimizde. Bu dayanışma çok önemliydi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere destekleri için Adanalılar adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı iletiyorum. Halkımıza da gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Onların varlığı bize güç ve moral veriyor. Necip bir milletimiz var ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Yangında zarar gören vatandaşların her koşulda yanında olduklarını ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Hazırlattığımız koliler var. Çeşitli yardım kuruluşlarından gelen malzemeler var. Belediyelerimiz bizi telefon yağmuruna tuttu. Ne ihtiyacımız varsa göndermeye hazırlar. Biz malzemeler geldikçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Derman ekiplerimiz halkın taleplerine göre tespit yapılıyor ve dağıtım gerçekleştiriliyor." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı