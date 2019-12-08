Karalar: "Bir turistin arayacağı her şey Adana'da var"

08.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:15

13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yer alan Adana Standı, renkli görüntülere sahne oldu ve kentin tanıtımına katkı sağladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.



Adana'nın tanıtımının yapıldığı ve Adana'ya özgü lezzetlerin sunulduğu Adana standında, basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana insanının sıcaklığı ve misafirperverliğinin, günümüz dünyasında çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Karalar, bir turistin istediği her şeyin Adana'da bulunduğunu belirterek, Adana'nın; doğası, iklimi, tarihi ve lezzetleri ile eşsiz bir şehir olduğunu söyledi.



Adana'yı daha modern ve daha kaliteli yaşamın olduğu bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, fuarların tanıtım için cazip organizasyonlar olduğunu kaydetti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Eş Başkanı olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na da katıldı. 15 belediye başkanının katılımıyla 2019 yılının değerlendirildiği toplantıda yeni yol haritası belirlendi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 2020-2022 UCLG-MEWA Stratejik Planı onaya sunuldu.



Başkan Zeydan Karalar, UCLG-MEWA içeriğindeki kentlerin bir çok konuda önemli zenginliklere sahip olduğunu ancak çeşitli nedenlerden dolayı, bu zenginliklerini yeterince kullanamadıklarını söyledi. Başkan Karalar, "Bu olanakları kullanabilmek, kentlerin yardımlaşma ve dayanışma kapasitesini artırmak ve bölgemizdeki kentlerin daha güçlü olmasını sağlamak noktasında elimizden gelen çabayı göstermek üzere bir aradayız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA