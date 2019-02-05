Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Adana'nın çok kısa sürede büyük köy olmaktan kurtulacağını söyledi.

Karalar, Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Akif Kemal Akay ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılan Yeşilyurt Kreşi'nin açılışına katıldı. 5'incisi yapılan kreşin açılışına çocuklar, Türk bayraklı balonlarla katıldı.

Açılıştan önce konuşan Karalar, Seyhan'a çok büyük yatırım yaptıklarını ifade etti. Belediyeciliği en iyi şekilde halkçı olarak uyguladıklarını söleyen Karalar, Seyhan'a yaptıkları hizmetlerin halkın büyük takdirini topladığını ve bu yüzden kendisinin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Aday gösterildiğini aktardı. En büyük reklamın ise Seyhan halkının ayaklı gazete gibi her yerde yapılan hizmetlerden bahsetmesi olduğunu ifade eden Karalar, "Başkanlığa geldiğimizden beri 85 okulun tadilatını gerçekleştirdik. Adana'nın 4 büyük merkez belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi var. Biz okul tadilatlarında yalnız kaldık. SEYMER kursları açtık. Bu kurslara 8 bin kadınımız katılıyor. Bazı kadınlarımız hobi için bazı kadınlarımız da meslek edinmek için kurslarımıza geliyor ve ailesine katkı sağlıyor" dedi.

Seyhan'a yaptıkları hizmetleri bütün Adana'ya yaymak için aday olduğunu belirten Karalar, 31 Mart'tan sonra hizmetin nasıl yapılacağını tüm Adana'ya göstereceklerini ifade etti. Particilik yapmayacaklarını ve Adana'nın kaynaklarını hizmete dönük kullanacaklarını söyleyen Karalar, "Adana çok kısa sürede büyük bir köy olmaktan kurtulacak modern kent olacak" dedi.

Karalar, Seyhan'da yapılan dönüşümün, gelişmenin tüm Adana'ya yayılacağını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA