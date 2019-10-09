Karalar'a borçlanma yetkisi verildi

09.10.2019 17:03

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar'a 169 milyon lira borçlanma yetkisini oy birliği ile verdi.



Zeydan Karalar Başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisine CHP Grubu tarafından yeniden getirilen borçlanma yetkisi Cumhur İttifakı'nın şartlı olarak verdiği destek sonucu meclisten oy birliği ile geçti. Başkan Karalar, meclise teşekkür ederek, "Bu borçlanma belediyeyi rahatlatacaktır. Biz de işimize bakacağız" dedi.



Gündemin ikinci maddesi olan 2020-2024 Stratejik Plana ait komisyon raporu üzerinde yapılan konuşmalardan sonra rapor oy birliğiyle kabul edildi.



9 madde ise teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA