Karakuz, Yeni Hal Yasası Çalışmalarındaki Eksikliğe Dikkat Çekti

Giresun Toptancı Hali Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Aydın Karakuz, yeni hal yasası çalışmalarını değerlendirerek sebze ve meyve fiyatlarını arz ve talebin yanı sıra üretim bölgelerindeki komisyoncuların belirlediğini, bunların ortadan kaldırılmadığı sürece Türkiye'de değişen bir şeyin olmayacağını söyledi.

"Yeni Hal Yasası üretimi artıracak değil" diyen Karakuz "Yine üreticinin üretebildiği kadarı satılacak. Fiyatlar arz ve talebe bağlıdır. Biz hal esnafı olarak üretici bölgelerindeki komisyonculardan sebze ve meyveleri temin etmekteyiz. Üretici bölgelerindeki komisyoncular aradan kaldırılmadığı sürece değişen bir şey olmayacaktır. Asıl fiyatları belirleyen bu komisyonculardır. Çünkü biz hal esnafı olarak mal istediğimizde piyasanın fazla mala ihtiyacı varsa fiyatlar yüksek tutulmaktadır. Yoksa Yeni Hal Yasası'nda şirketler kurarak hal esnafını devre dışı bırakmak fiyatları düşürmeyecektir. Sadece halde çalışan insanlar işsiz kalacaktır. Tekelleşme söz konusu olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Yeni Hal Yasası hal çalışanları için işsizlik kaygısı veriyor"

Ucuz tüketimin çaresinin bol üretim olduğunu öne süren Giresun Hali Müdürü İsmail Durhan ise "Yeni tarım politikası belirlenip üretimi artıracak teşvikler sağlanmalıdır. Ucuz tüketimin çaresi bol üretimden geçmektedir. Yeni Hal Yasası'nda belediyeler devre dışı bırakılmaktadır. Haller tamamen özelleştirme kapsamında anonim şirketlerine bırakılacaktır. Ancak bu durum ucuz tüketimin önünü açmaz. Ancak anonim şirketleriyle birlikte mevcut hal esnafı ve bu işletmelerde çalışanların işsiz kalacağı endişesi yaşanmaktadır. Bununla beraber mevcut hal esnafı Anonim Şirketleri kuramayacağına göre tekelleşmeyi de beraberinde getirmesi muhtemel görünmektedir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA