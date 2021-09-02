Karakuş Erbaa'nın gururu oldu
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Karakuş Erbaa'nın gururu oldu

Karakuş Erbaa'nın gururu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kara Harp Okulu birincisi olan Teğmen Hacı Osman Karakuş'u evinde ziyaret etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kara Harp Okulu birincisi olan Teğmen Hacı Osman Karakuş'u evinde ziyaret etti.

Erbaalı Teğmen Hacı Osman Karakuş'un Kara Harp Okulu birincisi olması Erbaa'da sevinçle karşılandı. Birincilik belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Karakuş geçtiğimiz gün Erbbaa'ya döndü. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Karakuş ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Bu arada Karakuş ve ailesi ile bir süre sohbet eden Karagöl yaptığı açıklamada, "Bu gurura vesile olan Karakuş ailesine teşekkür ediyor, genç teğmenimize meslek hayatı boyunca başarılar diliyorum" dedi. - TOKAT

Karakuş Erbaa'nın gururu oldu
Karakuş Erbaa'nın gururu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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