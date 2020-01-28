Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)
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Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem AFAD çadırlarının drone görüntüleri Manisa'daki depremMANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:55
Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)

Manisa'nın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

çadırlarının drone görüntüleri

Manisa'daki deprem

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karakurt köyünde deprem sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

(3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)
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