Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem AFAD çadırlarının drone görüntüleri Manisa'daki depremMANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:55
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD çadırlarının drone görüntüleri
Manisa'daki deprem
MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karakurt köyünde deprem sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.
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Kaynak: AA