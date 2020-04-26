Karakurt HES Barajı su tutmaya başlayınca bazı evler su altında kaldı
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Sarıkamış, Karakurt, HES, Güncel, Haber

Karakurt HES Barajı su tutmaya başlayınca bazı evler su altında kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle Karakurt köyündeki bazı evler su altında kaldı.

26.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:36
Karakurt HES Barajı su tutmaya başlayınca bazı evler su altında kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle Karakurt köyündeki bazı evler su altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanan Karakurt HES Barajı, yapımının tamamlanmasıyla 8 Şubat'tan itibaren su tutmaya başladı.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kağızman yolundaki bazı evler su altında kaldı. Vatandaşlar köy merkezinde su altında kalacak evleri sökerek malzemeleri taşımaya başladı.

Barajda su tutulmaya başlanmasının ardından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıkamış ilçesi çevre yolu bölgesinde gerekli işaret ve levhalama işlemi yaparak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kars'tan Erzurum yönüne gidecek araçlar, Sarıkamış ilçe merkezinden geçerek eski Erzurum yolundan Horasan ilçesine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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