Samsun'un Kavak ilçesinde 7. Geleneksel Aypınar Yayla Şenlikleri ve Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Akbelen Mahallesi Aypınar Yaylası'nda yapılan festivalde at yarışları ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Ardından karakucak güreşleri gerçekleştirildi.

Güreş müsabakalarında dereceye girenlere para ödülü verildi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirterek, "Kardeş ve komşu Havza Belediyesine katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, festival tertip etmenin zor olduğuna değinerek, "Bu işleri yapmak zordur ama artık Havza'da ve Kavak'ta bu işleri geleneksel hale getirdik. Düzenlenen bu tür etkinlikler ile halkımız sılayı rahim yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Festivalde vatandaşlara keşkek ikram edildi.