Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
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Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu

Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de bir anda bastıran sağanakla gelen sel köyde hayatı durdurdu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de bir anda bastıran sağanakla gelen sel köyde hayatı durdurdu. Selde bahçe ve ekili araziler zarar görürken, köydeki bir eve de yıldırım düştü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de bir anda bastıran sağanağın ardından sel oluştu. Bahçe ve ekili araziler sular altında kalırken, köydeki bir eve de yıldırım düştü. Elektrik panosunu patlatan yıldırım sonucu, ahşap ev anında alev aldı. Yangın, kısa sürede hane halkı tarafından söndürülürken olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri de imceleme başlattı. TEDAŞ ekipleri ise elektrik kaçağı ve patlayan panoda önlem aldı.

Olay anından evde bulunduklarını belirten Ramazan Yıldırım, "Evde oturuyorduk. Öyle büyük bir patlama oldu ki bir süre korkudan kendimize gelemedik. Sonra ne olduğunu öğrenmek için dışarı çıktığımızda elektrik panosunun etrafındaki alevleri gördük ve hemen su dökerek söndürdük. Komşular itfaiye ye haber vermişler. TEDAŞ, Jandarma ve İtfaiye ekiplerimiz anında geldi ama biz onlar gelmeden yangını söndürmüştük. Hepsinden Allah razı olsun dedi" dedi. - KÜTAHYA

Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu
Karaköy'ü sel ve yıldırım vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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