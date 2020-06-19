Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı
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Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı

İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı.

Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı
19.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:09

İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle Karaköy Perşembe Pazarı'nı su bastı.

İBB AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da bugün de sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle Karaköy'de Perşembe Pazarı'nı su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönen alanda araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Dükkan sahiplerinin kapılarının önünde olduğu görülürken bir vatandaşın ise göle dönen yolda suyun rögar kapağının başında olduğu görüldü. Görüntülerde ise bir vatandaşın başka bir kişiye "Yüzebilirsiniz Eyüp Bey" dediği duyuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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