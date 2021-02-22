Son dakika haber | Karaköy İskelesi'nde ölü yunus bulundu
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Son dakika haber | Karaköy İskelesi'nde ölü yunus bulundu

22.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:33

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'ndaki Karaköy İskelesi mevkisinde ölü yunus bulundu.

Beyoğlu'ndaki Karaköy İskelesi mevkisinde ölü yunus bulundu.

Karaköy İskelesi civarında balık tutan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan yunusu fark ederek kendi imkanlarıyla kıyıya çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen yetkililer, ölü yunusu aldı.

Balığı karaya çıkaranlardan Taner Zereden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hobi olarak arkadaşlarıyla balık tutmaya geldiklerini söyledi.

Yunusun kıyıya kadar yanaştığını belirten Zereden, şunları söyledi:

"Ama ölü olduğunun farkına vardık. Arkadaşlarla oltalarla yunusu kıyıya yanaştırıp iskele kenarına kadar yavaş yavaş götürüp oradan dışarıya çıkardık, sonra belediye ekipleriyle görüştük, denize geldiler, kıyıdan alamayacaklarını söylediler, yunusu tekrar denize bıraktık, onlar da alıp götürdü. Muhtemelen yaralanmıştı, çünkü ağ izleri vardı, sıkışmış ağlara. Bir de yunusta mermi izleri vardı, tabii bilemiyoruz neden öldüğünü ama izler vardı."

Taner Zereden, yunusu 4 kişi karaya çıkarabildiklerini anlatarak, "İriydi, yaklaşık 100 kilogram vardı. Hemen hemen 6 arkadaş tekrar suya indirdik. Belediye ekipleri, ivedi şekilde gelip denizden aldılar." dedi.

Son dakika haber | Karaköy İskelesi'nde ölü yunus bulundu
Son dakika haber | Karaköy İskelesi'nde ölü yunus bulundu
Son dakika haber | Karaköy İskelesi'nde ölü yunus bulundu
Son dakika haber | Karaköy İskelesi'nde ölü yunus bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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