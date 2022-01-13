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Karaköy'deki otopark sorununa geçici çözüm

Karaköy'deki otopark sorununa geçici çözüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkımı yapılan Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi arsasını düzenleyerek, okul için ilk kazma vurulana kadar otopark olarak kullanılacağını duyurdu.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkımı yapılan Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi arsasını düzenleyerek, okul için ilk kazma vurulana kadar otopark olarak kullanılacağını duyurdu.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçu Asım Mahallesi 3517 Sokakta bulunan ve tehlike arz ettiği için yıkımı gerçekleştirilen Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi arsasında zemin düzenleme çalışması yaptı. Gerçekleştirilen düzenlemeyle bölgedeki otopark sorununa geçici de olsa çözüm bulundu. Alanda inşa edilecek yeni okul için ilk kazma vuruluncaya kadar bölge otopark olarak vatandaşın hizmetine açık olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkım sonrası arsayı düzenledik. Alan yeni inşaat başlayıncaya kadar otopark olarak kullanılacak. Geçici de olsa otopark sorununa bir çözüm bulunmuş oldu" diye konuştu. - MANİSA

Karaköy'deki otopark sorununa geçici çözüm

Karaköy'deki otopark sorununa geçici çözüm

Karaköy'deki otopark sorununa geçici çözüm

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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