: Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı

KARAKÖY'DEKİ KADINLARA SALDIRI DAVASI BAŞLADI

Özden ATİK İSTANBUL, (DHA)

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Semahat Y., bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y., Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Müştekilerden Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Semahat Y., kimlik sorgusunda, gıda mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 700 TL olduğunu belirtti. Semahat Y., savunmasında, Suçlamayı kabul etmiyorum. Büyük ihtimalle benzetme var. Galatasaray Lisesi yakınlarında, başka bir yerdeydim. Kimseye kin ve düşmanlığım yok. Hümanist bir insanım. Şifacıyım, gönüllü çalışarak hastalara elimden geldiğince yardım eden biriyim. Sanatçıyım. Tasavvufla ilgileniyorum. Bu yapıda bir insan değilim dedi. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kabul edip etmediğini sorunca sanık Semahat Y., 47 yaşındayım, ülkemi seviyorum. Hiçbir olaya karışmadım. Sicilim temiz. Hiçbir insanı asağılayacak yapıda değilim. Suçlamalara yönelik yapım çok ters diyerek kabul ettiğini söyledi.

ANİDEN GELİP BAŞIMA VURDU

Müşteki Feyza Yerlikaya, Şahıs aniden geldi ve başıma vurdu. Başörtüme vurdu ve başım açıldı. Sonrasında hakaret etmeye devam etti. Ağza alınmayacak şekilde İslami değerlerimize olan kinini yüzüme kustu adeta. Sonrasında yine başıma vurmaya çalıştı. Eli boşa geldi, tokat vurdu. Kendi dinime yönelik, takmış olduğum başörtüme saygısızlık yapmasından dolayı şikayetçi ve davacıyım diye konuştu.

ŞİKAYETÇİYİM

Müşteki Gamze İnce de Bir anda Feyza'nın saçını açtı, hakaretlerde bulundu. Ben de şikayetçiyim dedi.

BENİM OLDUĞUMDAN EMİN MİSİNİZ DİYE SORDU

Duruşmada bulunan müştekilere olay günü kendilerine saldıran kişinin duruşma salonunda bulunan sanık olup olmadığının sorulması üzerine, müştekiler salondaki sanığın olduğunu söylediler. Sanık Semahat Y, ise Emin misiniz benim olduğumdan diye sorması üzerine müştekiler, Evet. Kamera görüntülerindeki kıyafetle, karakola geldiğiniz kıyafetler bile aynıydı dediler.

Müşteki avukatlarından Mustafa Doğan İnal, Yaptıklarından pişman olmadığı açık. Çok alçak bir şekilde müştekinin başörtüsü açılmıştır. Daha nasıl kamu güvenliğini tehlikeye sokacaktır dedi. Başka bir müşteki avukatı da Başörtülü kadınlara yönelik son zamanlarda artan saldırılar olmuştur. Sanık, emniyette 5 şahıs arasından teşhis edilmiştir diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da kadın derneği olduklarını belirterek duruşmaya katılma talebinde bulundu.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

KADEM'in katılma talebini reddeden mahkeme, davanın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Y., hakkında Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, Hakaret, Tehdit ve Kasten yaralama suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşma sonrasında müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, avukatlarıyla birlikte adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Mustafa Doğan İnal, Son zamanlarda Türkiye'de senkronize şekilde insanların inançlarından dolayı yapılan saldırılar, her geçen gün artmakta ve belli bir periyotta da bunun yoğunlaştığını görmekteyiz. Biz bunu 28 Şubat süreciyle sınırlandırıp daha sonraki dönemlerde insanların özgürlüklere daha samimi yaklaştığıyla ilgili kamuoyunda konuşmalar duyduk ama bunların böyle olmadığını görüyoruz. Hala inancından dolayı saldırıya maruz kalan arkadaşlarımız var. Hukukçular olarak her koşulda bu saldırıların karşısında durmaya, hukuk çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yapmaya bu kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz dedi. Avukat İnal, mahkemenin sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vermesinin de mutluluk verici olduğunu belirtti.

BİR DAHA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ

Feyza Yerlikaya, Bu olay bizzat başı örtme olduğundan dolayı bu tepkiyi verdik. Şikayetçi olduk, Allah bir daha böyle bir olayı yaşatmasın dedi. Gamze İnce ise Bu başörtüsüne bir saldırıydı, kınıyoruz. Bir daha yaşanmasını istemiyoruz diye konuştu.

