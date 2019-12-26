Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı
KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Semahat Y., bugün hakim karşısına çıktı.
Müşteki avukatlarından Mustafa Doğan İnal, "Yaptıklarından pişman olmadığı açık. Çok alçak bir şekilde müştekinin başörtüsü açılmıştır. Daha nasıl kamu güvenliğini tehlikeye sokacaktır" dedi. Başka bir müşteki avukatı da "Başörtülü kadınlara yönelik son zamanlarda artan saldırılar olmuştur. Sanık, emniyette 5 şahıs arasından teşhis edilmiştir" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da kadın derneği olduklarını belirterek duruşmaya katılma talebinde bulundu.SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİKADEM'in katılma talebini reddeden mahkeme, davanın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 23 Ocak'a ertelendi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Y., hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.BASIN AÇIKLAMASI YAPTILARDuruşma sonrasında müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, avukatlarıyla birlikte adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Mustafa Doğan İnal, "Son zamanlarda Türkiye'de senkronize şekilde insanların inançlarından dolayı yapılan saldırılar, her geçen gün artmakta ve belli bir periyotta da bunun yoğunlaştığını görmekteyiz. Biz bunu 28 Şubat süreciyle sınırlandırıp daha sonraki dönemlerde insanların özgürlüklere daha samimi yaklaştığıyla ilgili kamuoyunda konuşmalar duyduk ama bunların böyle olmadığını görüyoruz. Hala inancından dolayı saldırıya maruz kalan arkadaşlarımız var. Hukukçular olarak her koşulda bu saldırıların karşısında durmaya, hukuk çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yapmaya bu kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi. Avukat İnal, mahkemenin sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vermesinin de mutluluk verici olduğunu belirtti."BİR DAHA YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ"
Feyza Yerlikaya, "Bu olay bizzat başı örtme olduğundan dolayı bu tepkiyi verdik. Şikayetçi olduk, Allah bir daha böyle bir olayı yaşatmasın" dedi. Gamze İnce ise "Bu başörtüsüne bir saldırıydı, kınıyoruz. Bir daha yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.
- İstanbul