Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1)
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Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1)

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı.

26.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:33
Karaköy'deki kadınlara saldırı davası başladı (1)

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Semahat Y., hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y. " Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki  duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Şikayetçiler Feyza Y. ve Gamze İ. duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti. 

 


Kaynak: DHA
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