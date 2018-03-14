Karaköy'deki İstanbul Modern'de Son Gün 18 Mart

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Karaköy'deki 4 numaralı Antrepo'ya 18 Mart Pazar günü veda edecek.

Karaköy'deki 4 numaralı Antrepo'da 14 yıldır faaliyetlerini sürdüren müzedeki son sergi "Sanatçı ve Zamanı" da kapanış gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu'ndaki geçici mekanına taşınacak olan müze, 14 yıldır süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla sanatseverlere hizmet verdi.

Yeni müze tamamlanana kadar, İstanbul Modern'in faaliyetlerini sürdüreceği Beyoğlu'ndaki geçici mekanı mayıs ayında ziyarete açılacak.