Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın...
Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.
26.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:19
Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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