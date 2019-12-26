Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın...
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Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın...

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

26.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:19
Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın...

'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada Yolcu suçlamaları reddederken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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