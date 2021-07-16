Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı
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Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Karaköy'de, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karaköy'de, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy'de ters yöne girdiği belirtilen taksiye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza nedeniyle seferler geçici bir süre için Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul, daha sonra tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Bu arada kazaya karışan taksi yoldan kaldırıldı.

Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı
Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı
Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı
Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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