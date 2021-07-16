Karaköy'de tramvayın çarptığı taksi şoförü yaralandı
Karaköy'de, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karaköy'de, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy'de ters yöne girdiği belirtilen taksiye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza nedeniyle seferler geçici bir süre için Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul, daha sonra tramvay hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Bu arada kazaya karışan taksi yoldan kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer