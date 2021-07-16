KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaköy'de, tramvay, dönülmesi yasak yola girmeye çalışan taksiyle çarpıştı.

Karaköy'de, tramvay, dönülmesi yasak yola girmeye çalışan taksiyle çarpıştı. Taksi sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksarken, Eminönü yönüne de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kemeraltı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kabataş'tan Karaköy yönüne ilerleyen 34 TBJ 07 plakalı taksi sürücüsü, yasak olmasına rağmen sola dönmek istedi. Taksici, uyarı levhasına aldırış etmeden tramvay yoluna girerek dönüş yaptığı sırada, Kabataş'tan Bağcılar yönüne sefer yapan tramvayla çarpıştı. Sol tarafından hasar gören taksi, tramvayın önünde bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Vatmanın taksiyi son anda görüp, fren yapması sayesinde, olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan taksici, kendi imkanlarıyla yolcu kapısından çıktı. Kaza yerine yakın bir eczanede ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı, Eminönü yönünde ise trafik yoğunluğu yaşandı. Taksinin tramvay yolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kazanın taksi sürücüsünün yasak yöne girmek istemesi nedeniyle meydana geldiğini belirten Mecnun Çamyar, "?Taksi şoförü tramvayı geçerim diye düşündü. Sola dönüş zaten yok burada. Tramvay bir anda çarptı. Taksi şoförü yaralandı, kaburgaları kırık. Kolunda da açılma vardı?? diye konuştu.

KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARAKÖY'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA -2 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 19:15:11. #1.15#

title