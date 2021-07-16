Karaköy'de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı
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Karaköy'de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı

Karaköy'de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaköy'de tramvayla taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü yaralandı.

Karaköy'de tramvayla taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri taksinin kaldırılmasıyla yeniden başladı.

Olay, Karaköy'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tramvay yolunun üzerindeki hemzemin geçitten sola dönmeye çalışan ticari taksi ile Karaköy istikametine seyir halinde olan tramvay çarpıştı. Kaza sonucu ticari taksi sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SOLA DÖNMEYE ÇALIŞTI, TRAMVAY DA VURDU"

Kazayı gördüğünü söyleyen İshak Özdemir isimli vatandaş, "Buradan sola dönüş yok. Ticari taksi sola dönmeye çalıştı, tramvay da vurdu. Epey kalabalık oldu, tramvaylar birikti ve seferler aksadı. Trafik kilitlendi. Taksici hafif yaralıydı, ambulans gelip götürdü. Burada ara sıra böyle kazalar oluyor" dedi.

Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - Doğan Can Cesur/İHA)

Karaköy'de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı
Karaköy'de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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