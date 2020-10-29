Karaköy'de su baskını yaşandı
29.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:01
Karaköy'de su baskını yaşandı İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nı su baskını yaşandı.
Karaköy'de su baskını yaşandı
İSTANBUL - İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nı su baskını yaşandı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı