Karaköy'de Patlama Sonrası Yangın

(yangından alevli görüntüler 1)- KARAKÖY'DE PATLAMA SONRASI YANGIN (3)



Haber-Kamera: Ersan SAN - Özgür EREN - İSTANBUL DHA



Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.



Karaköy Bankalar Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanının 4'üncü katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan kişi olup olmadığı kontrol ediliyor.